Ürdün'den İsrail polisinin Aksa'da namaz kılanlara saldırısına kınama - Son Dakika
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Ürdün'den İsrail polisinin Aksa'da namaz kılanlara saldırısına kınama

6 saat önce

Ürdün, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında bazı Filistinlileri darbetmesini kınadı.

Ürdün'den İsrail polisinin Aksa'da namaz kılanlara saldırısına kınama, System.String[]

Ürdün, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında bazı Filistinlileri darbetmesini kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırmasını reddettiklerini ve İsrail'in ihlallerini kınadıklarını belirtti.

İsrail'den mekanın kutsallığına, namaz kılanların özgürlük ve güvenliğine saygı duymasını talep eden Fayiz, İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa'nın güney cephesindeki duvarın yanına diktiği direkleri de kaldırmasını istedi.

Fayiz, Mescid-i Aksa'nın tüm işlerinden Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin sorumlu olduğunu, bakım ve restorasyonun da yine onun yetkisinde bulunduğunu kaydetti.

Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin devam etmesinden kaynaklanacak sorunlar konusunda uyarıda bulunan Fayiz, ihlallerin durdurulmasını ve Harem-i Şerif'teki statükoya saygı duyulmasını talep etti.

İsrail polisi bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında 5 Filistinli genci gözaltına almıştı.

Görgü tanıkları, İsrail polisinin gözaltılar öncesinde, aynı bölgede bazı Filistinlileri darbettiğini aktarmıştı.

İsrail güçlerinin, son aylarda Filistinlileri Rahmet Kapısı'ndan uzak tutmaya yönelik girişimlerindeki artış dikkati çekiyor.

Rahmet Kapısı

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dışı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.

Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat 2019'da zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Filistinliler, Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat 2019'da Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından, 16 yıl sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.

İsrail, Kudüs, Ürdün, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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