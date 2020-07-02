Ürdün'den Kosova'ya Kovid-19 nedeniyle tıbbi malzeme yardımı - Son Dakika

Ürdün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Kosova'ya tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Kosova hükümetince yapılan açıklamada, yardımların Kosova Başbakan Yardımcısı Besnik Tahiri ve Kosova'nın Arnavutluk Büyükelçisi Nait Hasani, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'ndan teslim alındığı belirtildi.

Tıbbi yardımların 500 bin maske, 10 bin koruyucu ekipman, 5 bin tulum ve 30 bin dezenfektandan oluştuğu kaydedilen açıklamada, "24 tonluk yardımın bir parçası olan bu malzemeler, ülkemizin büyük dostu Kral 2. Abdullah tarafından Kovid-19'u yenmek için Kosova'ya gönderilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kosova Başbakan Yardımcısı Tahiri, iyi dostların zor günlerde belli olduğunu vurgulayarak, "Hükümet adına, dost Ürdün halkı ile devletine ve özellikle de Kral 2. Abdullah'a Ürdün'den özel uçakla gelen kardeş desteği için teşekkür ettim." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Kosova'nın gün içerisinde Kovid-19'la mücadele noktasında Avrupa Birliği'nden (AB) 800 bin avro değerinde bağış aldığı kaydedildi.