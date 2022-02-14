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Ürdün'den Lübnan'a elektrik temini gelecek ay başlıyor - Son Dakika

Ürdün'den Lübnan'a elektrik temini gelecek ay başlıyor

14.02.2022 20:52
Ürdün'den Lübnan'a elektrik temini gelecek ay başlıyor

Ürdün'den Lübnan'a elektrik ithalatının mart ayında başlayacağı bildirildi.

Ürdün'den Lübnan'a elektrik ithalatının mart ayında başlayacağı bildirildi.

Ürdün Enerji Bakanı Salih el-Harabişe, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Mısır Petrol Fuarı'nda (EGYPS 2022) Al Arabiya kanalına kısa bir açıklama yaptı.

Harabişe, Dünya Bankası'yla finanse anlaşmasının ardından mart ayında Lübnan'a elektrik ithalatının başlayacağını belirtti.

Ürdünlü Bakan konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Lübnan'a elektrik temini için Ürdün ve Esed rejimiyle üçlü anlaşma imzalanmıştı.

Dünya Bankasının finanse ettiği, 200 milyon dolar değerindeki Ürdün'den Suriye aracılığıyla Lübnan'a elektrik ithalatı projesi için üç ülke arasında nihai imzalar 26 Ocak'ta atılmıştı.

200 milyon dolar maliyetli proje günlük 2 saat elektrik sağlayacak

Lübnan Enerji ve Su Bakanı Velid Feyyad, 13 Aralık 2021'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, maliyeti 200 milyon dolar olan, Ürdün üzerinden Suriye aracılığıyla Lübnan'a elektrik projesinin uygulanması halinde günlük elektrik temininin 2 saat kadar artacağını söylemişti.

Lübnan'da 3 yıldır devam eden ekonomik kriz nedeniyle gerekli yakıtın temin edilememesi ve yetersiz altyapı gibi sebeplerle Haziran 2021'den bu yana ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Devlet halihazırda yaşanan krizin bir sonucu olarak günlük en fazla 2 saat elektrik hizmeti sunuyor. Lübnanlılar bireysel olarak temin ettikleri jeneratörler aracılığıyla elektrik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

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Enerji, Lübnan, Ürdün, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'den Lübnan'a elektrik temini gelecek ay başlıyor - Son Dakika


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