Ürdün'den Ukrayna ve Rusya'ya itidal çağrısı - Son Dakika
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Ürdün'den Ukrayna ve Rusya'ya itidal çağrısı

24.02.2022 15:18
Ürdün'den Ukrayna ve Rusya'ya itidal çağrısı

Ürdün, Ukrayna-Rusya krizinde tarafları itidalli adımlar atmaya ve gerginliği azaltmaya çağırdı.

Ürdün, Ukrayna- Rusya krizinde tarafları itidalli adımlar atmaya ve gerginliği azaltmaya çağırdı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Taraflara itidalli olma ve gerginliği azaltma çağrısında bulunulan açıklamada, uluslararası toplumun ve ilgili tüm tarafların, bu kritik dönemde diyalog yoluyla itidalli olma ve gerginliği azaltma, çatışmayı barışçıl yollarla çözme, bölgede güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etme çabalarının devam ettiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili tarafların krizin çözüme ulaşması için olumlu ve etkili bir rol oynamasının önemine dikkati çekilen açıklamada, Ürdün'ün uluslararası hukuka, BM Anlaşması'na, devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine saygı duyulması konusundaki kesin tutumuna işaret edildi.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'den Ukrayna ve Rusya'ya itidal çağrısı - Son Dakika


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