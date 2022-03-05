Ürdün'den, ülkedeki Ukrayna vatandaşlarının akrabalarına vizesiz giriş izni - Son Dakika
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Ürdün'den, ülkedeki Ukrayna vatandaşlarının akrabalarına vizesiz giriş izni

05.03.2022 22:05
Ürdün'den, ülkedeki Ukrayna vatandaşlarının akrabalarına vizesiz giriş izni

Ürdün, ülkede yaşayan Ukrayna vatandaşlarının aileleri ve akrabalarının vizesiz ülkeye girişlerine izin verme kararı aldı.

Ürdün, ülkede yaşayan Ukrayna vatandaşlarının aileleri ve akrabalarının vizesiz ülkeye girişlerine izin verme kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından ülkede yaşayan Ukrayna vatandaşları ve akrabalarının vize işlemlerine ilişkin yeni bir karar aldığı belirtildi.

Ürdün'de ikamet eden Ukrayna vatandaşları ve akrabalarının ülkeye vizesiz girebileceği ve "insani durum gerekçesiyle geçici oturum izninin verileceği" ifade edilen açıklamada, söz konusu kararın bakanlık aracılığıyla yetkili makamlarla koordineli olarak uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada Ürdün'de yaşayan Ukrayna vatandaşlarının sayısına ve başka detaya yer verilmedi.

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Ukrayna, Rusya, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'den, ülkedeki Ukrayna vatandaşlarının akrabalarına vizesiz giriş izni - Son Dakika


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