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Ürdün'den uluslararası topluma "Gazze" çağrısı

7 saat önce

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları karşısında uluslararası topluma "gerginliği sonlandırma" çağrısı yaptı.

Ürdün'den uluslararası topluma

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları karşısında uluslararası topluma "gerginliği sonlandırma" çağrısı yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde tansiyonu yükseltmesi ve masum sivilleri hedef alması; gerginliği, şiddeti ve umutsuzluğu daha da artırarak, bölgedeki aşırılığı güçlendirecektir. Bu herhangi bir çözüm getirmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Fayiz, sorunun çözümünün; İsrail ile Filistin arasındaki müzakere masasının tekrar kurulması, Gazze Şeridi'ne uygulanan haksız ablukanın kaldırılması, oradaki insani ihtiyaçlara cevap verilmesi ve uluslararası hukuk kurallarına saygı çerçevesinde gerçek bir siyasi ufkun ortaya konulmasıyla mümkün olduğunu belirtti.

Gerginlik tırmanıyor


İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.


Ayrıca Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmıştı.


Atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Ürdün, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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