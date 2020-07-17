Ürdün Dışişleri Bakanı, Avrupalı yetkililerle İsrail'in ilhak planıyla mücadeleyi görüştü - Son Dakika

Ürdün Dışişleri Bakanı, Avrupalı yetkililerle İsrail'in ilhak planıyla mücadeleyi görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Avrupalı yetkililerle İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planıyla mücadele ve barış sürecini yeniden başlatma konularını görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Avrupalı yetkililerle İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planıyla mücadele ve barış sürecini yeniden başlatma konularını görüştü.

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Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, Fransız, Alman, Letonyalı mevkidaşları ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Safedi ile Josep Borrell yaptıkları görüşmede, ilhak planının engellenmesi için koordinasyonun ve ortak çalışmaların devam etmesi; iki devletli çözüm temelinde adil bir barışın gerçekleşmesi için müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.

Bakanın, Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile görüşmesinde de taraflar, ilhak planını reddetme, planın uluslararası yasaları ihlal ettiği, barış çabalarını baltaladığına ilişkin ortak tutum konusunda anlaştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı, Fransız mevkidaşına Jean-Yves Le Drian'a ise ilhak planıyla mücadele çabalarından söz etti. İkili, planı engellemek için atılacak adımları koordine etmeyi sürdürme, müzakereleri yeniden başlatma yolları gibi konuları ele aldı.

Safedi Alman mevkidaşı Heiko Maas ile de planla mücadele çabalarını koordine ve barış sürecini yeniden başlatma konularını masaya yatırdı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz başından itibaren "ilhak" etme planını ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini söylemişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 00:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün Dışişleri Bakanı, Avrupalı yetkililerle İsrail'in ilhak planıyla mücadeleyi görüştü - Son Dakika
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