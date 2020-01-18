Ürdün Dışişleri Bakanı el-Safadi'den Bağdat'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Politika Ürdün Dışişleri Bakanı el-Safadi'den Bağdat'a ziyaret - Son Dakika

Ürdün Dışişleri Bakanı el-Safadi'den Bağdat'a ziyaret

6 saat önce

İran gerginliğinin yaşandığı Irak'ın başkenti Bağdat'a başlatılan yoğun diplomasi trafiği çerçevesinde Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen el-Safadi Bağdat'a ziyaret gerçekleştirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı el-Safadi'den Bağdat'a ziyaret, System.String[]

ABD- İran gerginliğinin yaşandığı Irak'ın başkenti Bağdat'a başlatılan yoğun diplomasi trafiği çerçevesinde Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen el-Safadi Bağdat'a ziyaret gerçekleştirdi.


Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen el-Safadi, ABD-İran gerginliğinin yaşandığı Irak'ın başkenti Bağdat'a başlatılan yoğun diplomasi trafiği çerçevesinde Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim ile bir araya geldi. Irak Dışişleri Bakanı el-Hekim görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Ürdünlü mevkidaşı Eymen el-Safadi ile Irak topraklarının savaş sahası olmaması gerektiğinin altını çizdiklerini belirterek, "Irak, toprakları içerisinde bazı taraflara ait hedeflere saldırı düzenlenmesini şiddetle kınadığını vurgularken, Irak'ın bölgesel çekişmelerden uzak tutulması gerektiğini vurguluyor" dedi. Irak Dışişleri Bakanı Ürdünlü mevkidaşıyla görüşmesinde, ülkesindeki yabancı askerlerin varlığının da ele alındığını aktardı.


"Irak olası bir gerginlikten uzak durmalı"


Ürdün Dışişleri Bakanı el-Safadi ise Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Irak halkı ve yönetimine mektup getirdiğini belirterek, "Kral 2. Abdullah, Irak'ın egemenliğini ve halkını korumak için Ürdün'ün Irak'ın yanında durduğunu vurguladı" ifadelerini kullandı. Irak'ın güvenliği ve istikrarının büyük bir önem taşıdığını söyleyen el-Safadi, "Irak toprakları hesaplaşma sahasına dönüşürse bütün bölge kaybedecek. Ürdün'ün bu konudaki tutumu ilk günden çok açık. O da gerilimi düşürüp Irak'ı olası bir gerginlikten uzak tutmaktır" şeklinde konuştu.


Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Avrupa'ya gerçekleştirdiği son ziyaretinde Irak'ın güvenliği ve egemenliğini dile getirdiğini belirten el-Safadi, "Irak Dışişleri Bakanı ile son gelişmeleri ele aldık. Bölgenin maruz kaldığı bu krizi atlatması ve bölgede güven ve istikrarın sağlanması için daha fazla çaba harcamak gerekiyor" dedi.


Öte yandan, ABD'nin 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta düzenlenen operasyonda öldürmesinin ardından bölgede artan gerilimi düşürmek için başlatılan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani de Bağdat'ta Iraklı yetkililerle bir araya gelmişti. - ERBİL

Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat, Ürdün, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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