Ürdün: Washington'ın Amman'a mali yardımları koşulsuz olacak

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD'nin ülkesine yardımlarının koşulsuz olacağını söyledi.

Bakan Safedi, Washington'ın 2023'ten itibaren Amman'a 7 yıl boyunca mali yardımları içeren ABD ile Ürdün arasında imzalanan Stratejik Ortaklık Mutabakatı Muhtırası'na ilişkin ülkesinin devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

ABD'nin ülkesine yardımlarının koşulsuz olacağını savunan Safedi, "ABD, bölgenin güven ve istikrarına yönelik Ürdün'ün üstlendiği büyük rolün farkındadır. Söz konusu yardımlar da Ürdün'ün hayata geçirdiği reformları desteklemek içindir." dedi.

Ürdün olarak bölgesel konulara ilişkin önerilerinin temelinde Filistin meselesi olduğuna dikkati çeken Safedi, İsrail'in yanında güven içinde bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümle ancak barışın sağlanabileceğini ifade etti.

ABD'deki mevcut yönetimin Filistin meselesine yaklaşımından övgüyle söz eden Safedi, Amman'ın Washington ile bazı konulardaki iş birliği ve koordinasyonun hedefinde barışın olduğunu aktardı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yardım toplamak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu toplantısı sırasında bir konferans düzenleneceğini dile getiren Safedi, Ürdün olarak söz konusu konferans sırasında UNRWA için 3 yıllık bir bütçe önerisinde bulunacaklarını belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, ABD'ye yaptığı ziyaret sırasındaki temaslarında bölgesel konuların konuşulduğuna işaret ederek, " Suriye, Libya ve Yemen krizlerinin siyasi yollarla çözülmesinin kaçınılmazlığını teyit ediyoruz." diye konuştu.

Safedi, Irak'ta istikrarın desteklenmesi ve Lübnan'da da çöküşün derinleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğine dikkati çekti.

ABD ile Ürdün arasında Washington'un Amman'a 2029'a kadar yıllık 1,45 milyar dolar yardımda bulunmasını içeren Stratejik Ortaklık Mutabakatı Muhtırası imzalanmıştı.