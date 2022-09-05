Ürdün Dışişleri Bakanı, Faslı mevkidaşıyla ortak iş birliği ve bölgesel konuları görüştü - Son Dakika
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Ürdün Dışişleri Bakanı, Faslı mevkidaşıyla ortak iş birliği ve bölgesel konuları görüştü

05.09.2022 22:14
Ürdün Dışişleri Bakanı, Faslı mevkidaşıyla ortak iş birliği ve bölgesel konuları görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ortak iş birliği ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ortak iş birliği ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, resmi temasları çerçevesinde ülkeyi ziyaret eden Fas Dışişleri Bakanı Burita ile Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Safedi, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, bu görüşmenin, iki kardeş ülke arasında devam eden istişare ve koordinasyon sürecinin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Safedi, görüşmede ortak iş birliği ve bölgesel meseleleri ele aldıklarını, iki ülke arasında özel sektör iş birliğinin artırılması meselesine yoğunlaştıklarını ifade etti.

Filistin sorununun görüştükleri konuların ilk sırasında yerini aldığına dikkati çeken Safedi, iki devletli çözüm olmadan Filistin sorununda adil barışın sağlanamayacağı konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Safedi, Fas ile Polisario Cephesi arasında devam eden "Batı Sahra" anlaşmazlığına ilişkin ise ülkesinin, Fas'ın toprak bütünlüğü konusundaki net tutumunu vurguladı.

Fas Dışişleri Bakanı Burita da Fas-Ürdün ilişkilerini, "olağanüstü ve stratejik" olarak nitelendirerek, müttefik bir ülke olan Ürdün'le ülkesi arasında devamlı bir koordinasyonun olduğunu kaydetti.

Ülkesinin Ürdün'ün Filistin davasına yönelik önemli rolüne destek verdiğini vurgulayan Burita, "Fas Kralı 6. Muhammed, Ürdün'le bu alanda her zaman koordinasyon içinde olunması çağrısı yapıyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün, Fas, Güncel, Son Dakika

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