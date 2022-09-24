Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile "bölgesel krizleri" görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile "bölgesel krizleri" görüştü

24.09.2022 16:14
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile "bölgesel krizleri" görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bölgesel krizlere yönelik çözüm olanaklarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bölgesel krizlere yönelik çözüm olanaklarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safedi'nin Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulundaki temasları çerçevesinde İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı aktarılan açıklamada, Safedi ile Abdullahiyan'ın iyi komşuluk prensibine dayalı bölgesel krizlere çözüm yolları ve istikrarı sağlama çabalarını konuştuğu ifade edildi.

Ürdün-İran ilişkileri, Amman'ın 1980'li yıllarda İran'a karşı Irak'ı desteklemesi sebebiyle uzun yıllar kesintiye uğradı.

Irak hükümet kaynaklarının, iki ülke temsilcilerinin Bağdat'ta diyalog için bir araya geleceğine dair sundukları bilgiler ise henüz Amman ve Tahran tarafından resmi olarak teyit edilmedi.

YORUMLAR
500
ABD onay verdi: Starlink, İran için etkinleştiriliyor! ABD onay verdi: Starlink, İran için etkinleştiriliyor! Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Rus mevkidaşı Lavrov'la Ukrayna ve Suriye krizlerini görüştü Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Rus mevkidaşı Lavrov'la Ukrayna ve Suriye krizlerini görüştü
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hüseyin Emir, Ürdün, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile 'bölgesel krizleri' görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:05 Ayakkabı fabrikasındaki yangında can pazarı yaşandı! İşçiler zorlukla kurtarıldı
16:05 Melek Mosso çocukluk fotoğrafını ilginç bir notla paylaştı: Umudunuzu kaybetmeyin
15:56 Çin'de askeri darbe iddiası gündem oldu! Doğrulama gelmeyince gazeteci topu haber kaynağına attı
15:42 ABD'de skandal olay! İdam mahkumunun cezası damar yolu bulunamadığı için ertelendi
14:41 Mersin'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın hoparlörlerden "hava saldırısı" anonsu kentte endişe yarattı
14:43 Fenerbahçeli Joao Pedro'nun acı dolu anları! Basın toplantısı sırasında arı saldırısına uğradı
14:29 Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! King'in ardından Emre Mor da sakatlandı
14:20 Giresun'da eşi, baldızı ve kayınbiraderinin eşini öldürüp intihara kalkışan adamın boşanma davasını öğrenince katliam yaptığı ortaya çıktı
14:21 İngiltere Prensi Charles görev başında! İşte ilk kareden dikkat çeken detaylar
13:53 Staj için gittiği okula başörtüsü sebebiyle alınmayan Nezaket'in şikayeti sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 16:14:37. #1.13#
SON DAKİKA: Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile "bölgesel krizleri" görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement