Ürdün ile Norveç, Filistin meselesi ve bölgesel gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Ürdün ile Norveç, Filistin meselesi ve bölgesel gelişmeleri görüştü

29.08.2022 21:28
Ürdün ile Norveç, Filistin meselesi ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile Filistin meselesini, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile Filistin meselesini, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Bakan Safedi ile başkent Amman'da ayrı ayrı bir araya geldi.

Safedi ile Huitfeldt, görüşme sırasında iki ülke arasındaki ekonomi, ticaret ve turizm, çevre koruma, gıda güvenliği, savunma ve terörle mücadele konularında iş birliğini artırmanın yollarını masaya yatırdı.

İki bakan ayrıca başta Filistin sorunu, Suriye krizi, mülteci sorunu, Irak'a destek, güvenlik ve istikrar sağlama çabaları ile Ukrayna krizi ve sonuçları olmak üzere bölgesel gelişmeleri gözden geçirdi.

Görüşmeden sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Safedi, Norveç'in Filistin meselesindeki tutumunu takdir etti.

Safed, Ürdün ve Norveç'in, soruna siyasi çözüm ufkunun yokluğunun devam etmesinin tehlike saçmaya devam ettiği konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt de siyasi bir ufkun olmaması ve şiddetin tırmanmasından çok endişeli olduklarını vurguladı.

Bakan Huitfeldt'in Kral Abdullah ile görüşmesinde de ikili ilişkiler ve iki ülke arasında yatırım, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği alanlarında iş birliğini geliştirmeye yönelik mekanizmalar ele alındı.

Görüşmede ayrıca Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelere de değinildi.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Norveç, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün ile Norveç, Filistin meselesi ve bölgesel gelişmeleri görüştü - Son Dakika

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