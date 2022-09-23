Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Rus mevkidaşı Lavrov'la Ukrayna ve Suriye krizlerini görüştü - Son Dakika
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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Rus mevkidaşı Lavrov'la Ukrayna ve Suriye krizlerini görüştü

23.09.2022 23:08
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Rus mevkidaşı Lavrov'la Ukrayna ve Suriye krizlerini görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ukrayna ve Suriye krizine yönelik çözüm çabalarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ukrayna ve Suriye krizine yönelik çözüm çabalarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safedi'nin Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulundaki temasları kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Ukrayna krizinin çözüm yollarının ele alındığı aktarılan açıklamada, Safedi ile Lavrov'un Suriye krizine siyasi çözüm bulma ve onun yıkıcı etkilerini durdurma yönündeki çabalarını da konuştuğu ifade edildi.

Görüşmede Ürdün'ün Suriyeli mültecilere ev sahipliği sebebiyle yüklendiği zorluklar ile Suriye-Ürdün sınırındaki uyuşturucu kaçakçılığının da gündeme geldiği, Safedi'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü garantileyen siyasi çözümlerin önemine dikkati çektiği kaydedildi.

Safedi ile Lavrov'un Filistin meselesiyle ilgili gelişmeleri de konuştuğuna işaret edilen açıklamada, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüm temeline dayalı barış müzakerelerini yeniden canlandırma çabalarının görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'nin ayrıca Rus mevkidaşı Lavrov'la ikili ilişkileri geliştirme yollarını ele aldığı ifade edildi.

Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.

Ürdün, 2011'den bu yana devam eden Suriye krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri durumunda. Ürdün'de çoğunluğu Suriyeli olmak üzere birçok uyruktan 750 bin "kayıtlı mülteci" yaşıyor. Ürdün'de yaşayan 1 milyon 300 bin Suriyelinin yaklaşık yarısının 2011'den önce evlilik, ticaret ve akrabalık bağları sebebiyle ülkeye giriş yaptığı biliniyor.

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Kaynak: AA

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