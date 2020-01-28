Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in sahadaki gerçekliği değiştirme çabalarının tehlikeli sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.

Safedi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planıyla ilgili basın toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklama, Filistin halkının meşru haklarını karşılayan iki devletli çözümün kapsamlı ve kalıcı barış için tek yol olduğunu belirtti.

İsrail'in gerçekleri değiştirme çabalarına dikkati çeken Safedi, "İsrail'in, toprak ilhakı, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerini genişletme ve Kudüs'teki mukaddesatı ihlal etme gibi tek taraflı olarak sahadaki gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak." ifadelerini kullandı.

Filistin meselesi ve Ürdün'ün menfaatleri konusundaki tutum ve ilkelerinin değişmez olduğunu belirten Safedi, tüm girişim ve önerilerin bu ilke ve tutumlar çerçevesinde ele alındığını kaydetti.

Filistin davasının Arap dünyasının birincil davası olduğuna vurgulayan Safedi, Ürdün'ün yeni aşamaya dair tavır belirlemek üzere Filistin başta olmak üzere Arap ülkeleriyle koordinasyon halinde çalışma başlatacağını ifade etti.

Safedi, açıklamasında, "Ürdün, halkların kabul edebileceği adil ve kapsamlı bir barış sağlamayı amaçlayan her türlü gayreti destekliyor ve tüm nihai statü sorunlarını ele alan ciddi ve doğrudan müzakerelerin başlatılması gerektiğini vurguluyor." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.