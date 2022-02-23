Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, AB yetkilisiyle Filistin meselesini görüştü - Son Dakika
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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, AB yetkilisiyle Filistin meselesini görüştü

23.02.2022 22:52
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, AB yetkilisiyle Filistin meselesini görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Avrupa Birliği'nin (AB) Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Sven Koopmans ile Filistin meselesini ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Avrupa Birliği'nin (AB) Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Sven Koopmans ile Filistin meselesini ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Safedi, AB ??yetkilisi Koopmans ile Ürdün'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi.

Açıklamaya göre, ikili, Filistin meselesinde barış sürecine ivme kazandırmak için ciddi müzakereler başlatma çabalarını masaya yatırdı.

Safedi, Ürdün'ün, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olacak şekilde barışa ulaşmak için çalışmaya devam edeceğini teyit ederken, iki devletli çözümün alternatifinin olmadığını belirtti.

Ülkesinin Filistin meselesinde iki devletli çözüm temelinde ciddi ve etkili müzakereler başlatma çabaları ve temasları hakkında bilgi veren Safedi, Filistin ekonomisini destekleme konusunda AB'nin sahip olduğu ana role vurgu yaptı.

Ateşkesi korumanın önemine değinen Safedi, Yahudi yerleşiciler ve Filistin topraklarına el konulması da dahil olmak üzere ateşkesi zayıflatan tüm yasadışı İsrail önlemlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Safedi, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesi sakinlerinin haklarına ve Kudüs'teki mukaddes mekanlara saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Koopmans ise AB'nin Filistin meselesinde barış sürecine ivme kazandırmak ve kapsamlı bir barışa ulaşma yolunda ilerleme sağlamak için Ürdün ile iş birliğini sürdürme konusunda istekli olduğunu söyledi.

Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor. Tel Aviv yönetimi ise "Kudüs'ün tamamının İsrail'in başkenti olduğunu" öne sürerek bu talebe karşı çıkıyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını kabul etmemesi, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilere geri dönüş hakkını tanımaması ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Filistin, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, AB yetkilisiyle Filistin meselesini görüştü - Son Dakika


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