Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Afganistan'da olayların istenmeyen bir yöne evrilmemesi için "hep birlikte çalışmaya hazır olduklarını" belirtti. Safedi, Suriyeliler konusunda uluslararası toplumun komşu ülkelere yönelik sorumluluklarını üstlenmesi çağrısı yaptı.

Safedi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı, ekonomi, kültür, eğitim, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele alanlarında iş birliğinin artırılması konularını Çavuşoğlu ile görüştüklerini dile getirdi ve Türkiye'deki doğal afetlerde hayatını kaybedenler için baş sağlığı diledi.

Libya, Filistin meselesi, Irak, Afganistan gibi bölgesel konuları ele aldıklarını aktaran Safedi, Afganistan'daki birinci önceliğin, "kaosun, güvensizliğin ve istikrarsızlığın önlenmesi, tüm Afganların ve yabancıların güvenliğinin sağlanması, ortak yönetim ve uzlaşı hükümeti için Afganistan'ın tüm unsurlarının bir araya gelmesi olduğunu" vurguladı.

Safedi, "Afganistan'daki olaylar hızlı biçimde ilerliyor. Afganistan'da güvenlik, istikrar ve uzlaşı hükümetinin kurulması ve olayların istenmeyen bir yöne evrilmesini engellemek için hep birlikte çalışmaya hazırız." dedi.

Suriye meselesine ilişkin Türkiye'nin en fazla Suriyeliyi ağırlayan ülke olduğunu hatırlatan Safedi, "Suriyelileri ağırlama konusu sadece bölge ülkelerine yüklenemez. Suriyeli mültecilere yeterli koşulları sağlayabilmesi için uluslararası toplumun komşu ülkelere yönelik sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Safedi, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının beklenen verimi alamaması karşısında yeni bir ekonomik iş birliği anlaşması imzalandığı, karşılıklı onaylandığı ve yakında uygulanmaya başlayabileceği bilgisin paylaştı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl henüz 400 milyon dolar civarında bulunduğunu ve bu ticaret hacmindeki dengenin Ankara lehine olduğunu ancak Türk tarafının da bunu daha dengeli bir noktaya taşımak istediğini anlatan Safedi, Türkiye'nin Ürdün'de yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yatırımının bulunduğunu, bunun daha da artırılması için hemfikir olunduğunu kaydetti.