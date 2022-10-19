Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Suriye krizini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Suriye krizini görüştü

19.10.2022 21:30
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Suriye krizini görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabalarını görüştüğü bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabalarını görüştüğü bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesini ziyaret eden BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşme sırasında Pedersen, Bakan Safedi'ye BM'nin öncülük ettiği süreç bağlamında krizin çözümüne yönelik çabalara ilişkin gelişmeler ve Suriye'de yaptığı görüşmelerin sonuçları hakkında bilgi verdi.

Safedi de Ürdün'ün, BM Temsilcisi'nin 2254 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı ve "adıma karşılık adım ilkesi" uyarınca krize siyasi çözüm bulma çabalarını desteklediğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Safedi, Suriye'deki "feci duruma" son verme ve siyasi çözüme ulaşma çabalarında pratik ve somut ilerleme sağlamak için çalışmaları yoğunlaştırmak gerektiğini kaydetti.

Bakan Safedi, Suriye'deki mevcut durum ve bunun Suriyelilere yaşattığı acıların yanı sıra başta Suriye'ye komşu ülkeler olmak üzere krizin bölgeye olumsuz yansımalarına ve bir arada yaşamanın imkansız hale geldiğine işaret etti.

Görüşmede Suriye'nin güneyindeki durumu, uyuşturucu kaçakçılığı sorununu ve Ürdün'ün bu tehlikeye karşı tüm önlemleri almaya devam etmesi konusunu da ele aldıklarını kaydeden Safedi, ülkesinin sınırlarının ve çıkarlarının güvenliğini sağlamak için gereken her adımı atacağını belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Peterson Ürdün'de Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Peterson Ürdün'de Madagaskar Dışişleri Bakanı BM'de Rusya'ya karşı oy kullandığı gerekçesiyle görevden alındı Madagaskar Dışişleri Bakanı BM'de Rusya'ya karşı oy kullandığı gerekçesiyle görevden alındı

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Suriye krizini görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:11 Okan Buruk'a canlı yayında büyük sürpriz! Oğlu, elinde pasta ile geldi
23:50 Sakarya'da bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı! Korkunç kaza kameralara yansıdı
23:52 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kariyeri çocuk yapmak" sözlerine tepki: 20 yılda en utanç verici 27 saniye
23:48 Galatasaray-Kastamonuspor karşılaşmasının yorumcusu Ahmet Akcan canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
23:16 Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu
23:13 Merkez bankasının 10. faiz kararı bugün açıklanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, ekonomistler de aynı düşüncede
23:10 Eylül ayında yapılan 13 seçim anketinin ortalaması ortaya çıktı! Sonuç AK Parti ve MHP'yi memnun etmeyecek
23:01 İYİ Partili vekilden dikkat çeken cumhurbaşkanı adaylığı sözleri: Türk milletinin gönlünde yatan, Akşener'in aday olmasıdır
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
18:47 Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 05:47:40. #1.12#
SON DAKİKA: Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Suriye krizini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement