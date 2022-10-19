Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Suriye krizini görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabalarını görüştüğü bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesini ziyaret eden BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşme sırasında Pedersen, Bakan Safedi'ye BM'nin öncülük ettiği süreç bağlamında krizin çözümüne yönelik çabalara ilişkin gelişmeler ve Suriye'de yaptığı görüşmelerin sonuçları hakkında bilgi verdi.

Safedi de Ürdün'ün, BM Temsilcisi'nin 2254 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı ve "adıma karşılık adım ilkesi" uyarınca krize siyasi çözüm bulma çabalarını desteklediğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Safedi, Suriye'deki "feci duruma" son verme ve siyasi çözüme ulaşma çabalarında pratik ve somut ilerleme sağlamak için çalışmaları yoğunlaştırmak gerektiğini kaydetti.

Bakan Safedi, Suriye'deki mevcut durum ve bunun Suriyelilere yaşattığı acıların yanı sıra başta Suriye'ye komşu ülkeler olmak üzere krizin bölgeye olumsuz yansımalarına ve bir arada yaşamanın imkansız hale geldiğine işaret etti.

Görüşmede Suriye'nin güneyindeki durumu, uyuşturucu kaçakçılığı sorununu ve Ürdün'ün bu tehlikeye karşı tüm önlemleri almaya devam etmesi konusunu da ele aldıklarını kaydeden Safedi, ülkesinin sınırlarının ve çıkarlarının güvenliğini sağlamak için gereken her adımı atacağını belirtti.