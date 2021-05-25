Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "Filistinlilerin evlerinden çıkarılması bir savaş suçudur" - Son Dakika

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmasını "savaş suçu" olarak niteledi.

Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas'la Ramallah'ta bir araya geldikten sonra Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Safedi, ülkesinin tüm Filistin topraklarında tansiyonun yeniden yükselmemesi için büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Filistinlilerin meşru haklarının teslim edilmesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulması için çabaların devam ettiğini belirten Safedi, konuşmasında "Filistinlilerin evlerinden çıkarılması bir savaş suçudur." şeklinde konuştu.

Safedi, olayların yeniden patlamaması için çatışmanın temelinin ele alınması gerektiğini ifade etti.

Adil bir çözüm olmaksızın Filistin meselesinde daimi ve kapsamlı bir barış olamayacağını söyleyen Safedi, Filistin ve İsrail arasında uluslararası hukuka uygun bir şekilde müzakerelerin yeniden başlaması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de varılan ateşkesi desteklemek için çıktığı Orta Doğu turu kapsamında bugün Tel Aviv'e gelerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Blinken'in tur kapsamında, İsrail, Filistin, Mısır ve Ürdün'de temaslarda bulunacağı bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri dün, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinin ardından, İsrail işgalinin siyasi ufuk olmaksızın devam etmesinin bölgenin güvenlik ve istikrarına engel olduğunu söylemişti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah dün yaptığı açıklamada, Filistin halkının meşru ve adil haklarını karşılayan bir siyasi sürecin etkinleştirilmesi için Filistin meselesine uluslararası alanda önem verilmesi ve Gazze'de varılan ateşkesin yapılandırılması gerektiğini belirtmişti.