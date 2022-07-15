Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İran ile sağlıklı ilişkiler kurmak istediklerini söyledi - Son Dakika
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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İran ile sağlıklı ilişkiler kurmak istediklerini söyledi

15.07.2022 14:23
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İran ile sağlıklı ilişkiler kurmak istediklerini söyledi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin ve tüm Arap ülkelerinin, İran ile sağlıklı ilişkiler kurmak istediğini ve diyaloğun mevcut gerilimleri çözmenin en iyi yolu olduğunu belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin ve tüm Arap ülkelerinin, İran ile sağlıklı ilişkiler kurmak istediğini ve diyaloğun mevcut gerilimleri çözmenin en iyi yolu olduğunu belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, Suudi Arabistan'da yayın yapan Eş-Şark televizyonuna konuştu.

Bölgede yeteri kadar kriz yaşandığını, daha fazla gerginlik istemediklerini söyleyen Safedi, "Ürdün ve tüm Arap ülkeleri, İran ile karşılıklı saygı, iç işlerine karışmama ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı sağlıklı ilişkiler geliştirmek istiyor." dedi.

Bakan Safedi, İran'la sağlıklı ilişkilere ulaşmak için gerginliğin nedenlerine ilişkin gerçek çözümlerin ortaya konulması gerektiğini ve diyaloğun mevcut gerilimleri çözmenin en iyi yolu olduğunu dile getirdi.

Safedi, ABD Başkanı Joe Biden'in yanı sıra Mısır, Irak ve Ürdün'ün de katılacağı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesine de değindi.

ABD'nin Ürdün ve diğer Arap ülkeleri için önemli bir ortak olduğunu kaydeden Safedi, "Biden'in ziyaretinin, bölgede güvenlik ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi, bölgede artan krizler ve meydan okumalarla mücadele konusunda çıkarlarımızın gerçekleştirilmesine katkı sunması için Arap kardeşlerimizle devamlı bir koordinasyon içindeydik. Bu zirvenin de ortak çıkarlarımıza katkı sağlamasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Safedi'nin açıklamaları, İran ile iyi ilişkiler geliştirme isteğine dair Ürdün'den son bir haftada gelen ikinci resmi açıklama olma özelliği taşıyor.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne de 10 Temmuz'da BBC'nin Arapça kanalına verdiği röportajda, İran ile diyalog yoluyla iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini söylemişti.

Ürdün'ün İran'a yönelik yaklaşımında ciddi bir değişim görülürken, bu değişikliğin ABD Başkanı Joe Biden'ın 13 Temmuz'da başladığı İsrail, Filistin ve bugün Suudi Arabistan'la devam edecek Orta Doğu ziyareti öncesine denk gelmesi dikkati çekiyor.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün, İran, Güncel, Son Dakika

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