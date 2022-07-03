Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'in Arap NATO'su fikrine dahil olmadığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'in Arap NATO'su fikrine dahil olmadığını söyledi

03.07.2022 13:38
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'in Arap NATO'su fikrine dahil olmadığını söyledi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Orta Doğu'da NATO benzeri bir askeri ittifak fikrine İsrail'in dahil olması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Orta Doğu'da NATO benzeri bir askeri ittifak fikrine İsrail'in dahil olması gibi bir durumun söz konu su olmadığını belirtti.

Lübnan basınından en-Nahar el-Arabi'ye verdiği röportajda Safedi, son dönemde Arap ülkelerinin yanı sıra İsrail'i de içerdiği öne sürülen ve "Arap NATO'su" olarak adlandırılan bir askeri koalisyonunun kurulmasına ilişkin haberler hakkında yorumda bulundu.

Ürdün'e İsrail'in de parçası olacağı bir askeri savunma sistemi hakkında hiçbir şey teklif edilmediğini ifade eden Safedi, "İsrail'in de parçası olduğu bir bölgesel savunma sistemi söz konusu değil." dedi.

Aynı şekilde Safedi, Suudi Arabistan'da bu ay ortasında düzenlenecek Körfez İşbirliği Zirvesi'nde (KİK) İran'a karşı da böyle bir askeri ittifakın kurulmasının gündemde olmadığını vurguladı.

Ürdünlü Bakan, ülkesinin savunma, terörle mücadele, ekonomik ve sosyal güvenlik gibi diğer tüm benzer konularda Arap ülkelerinin iş birliğini destekleyen teklifleri önemsediğini kaydetti.

Safedi, Beyrut'taki Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının Danışma Toplantısında Lübnan'ın çökmesine izin verilmemesi gerektiğini yineledi.

Lübnan halkının isteklerinden ve siyasi istikrarı karşılayabilecek bir siyasi mekanizmanın kurulmasının öneminden bahseden Safedi, Lübnan-Körfez ilişkilerindeki yumuşama ve Lübnan'dan beklentilere ilişkin olarak ise, "Körfez liderleri Lübnan'a yardım etmeye hazır olduklarını söylüyorlar, ancak olgunlaşması gereken konular var. Herkes Lübnan'da gerçekleşmesi istenen iki şeyi bekliyor: Hükümetin oluşumu ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri." diye konuştu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah 24 Haziran'da, Amerikan CNBC kanalına yaptığı değerlendirmelerde, NATO'ya benzer bir Orta Doğu askeri ittifakının oluşumunu destekleyeceğini söylemişti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'in Arap NATO'su fikrine dahil olmadığını söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 13:45:48. #1.12#
SON DAKİKA: Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'in Arap NATO'su fikrine dahil olmadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement