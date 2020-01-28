Son Dakika › Güncel › Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: 'İsrail'in tek taraflı olarak sahadaki gerçekliği değiştirmeyi... - Son Dakika
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail'in tek taraflı olarak sahadaki gerçekliği değiştirmeyi...
6 saat önce
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail'in tek taraflı olarak sahadaki gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:40 Kaynak: AA
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: " İsrail'in tek taraflı olarak sahadaki gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak."
Son Dakika Trump'ın savaşı bitireceğiz dediği anlaşma sonrası Filistinliler sokağa döküldü Trump, sözde Orta Doğu barış planının öngördüğü İsrail ve Filistin haritasını paylaştı İsrail kabinesi, Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını oylayacak İsrail ordusu, Ortadoğu planını protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 13 yaralı