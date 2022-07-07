Ürdün Dışişleri Bakanı, UNRWA Genel Komiseri ile Filistinli mültecilere yardımı görüştü - Son Dakika
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Ürdün Dışişleri Bakanı, UNRWA Genel Komiseri ile Filistinli mültecilere yardımı görüştü

07.07.2022 18:35
Ürdün Dışişleri Bakanı, UNRWA Genel Komiseri ile Filistinli mültecilere yardımı görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Filistinlilere gerekli hizmetleri sağlayacak destek olanaklarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Filistinlilere gerekli hizmetleri sağlayacak destek olanaklarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Safedi, ülkeyi ziyaret eden Lazzarini ile başkent Amman'da görüştü.

Safedi ile Lazzarini, UNRWA'nın karşılaştığı zorluklar ile Filistinli mültecilere gerekli hizmetleri sürdürme yolunda UNRWA'ya destek olanaklarını değerlendirdi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, UNRWA'ya mali ve siyasi destek için harekete geçmenin önemine dikkati çekti.

UNRWA'nın yetki ve yükümlülüklerinde her türlü olası değişikliğe karşı olduklarını vurgulayan Safedi, "UNRWA, BM'den aldığı yetkiyle Filistinli mültecilere hizmet sunmakla yükümlüdür. UNRWA'nın yetki ve yükümlülükleri tartışılmaya açık değildir." dedi.

Görüşmede UNRWA'nın bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla istişare ve koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

Suriye, Lübnan, Ürdün, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki 5,5 milyondan fazla Filistinli mülteciye başta eğitim ve sağlık olmak üzere temel hizmetler sağlayan UNRWA, son yıllarda bağışçı ülkelerin desteklerini azaltması sebebiyle projelerine kaynak bulmakta zorlanıyor.

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Kaynak: AA

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