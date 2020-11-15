Ürdün Dışişleri Bakanı, UNRWA Genel Sekreteri ile ajansın mali krizini görüştü - Son Dakika

Ürdün Dışişleri Bakanı, UNRWA Genel Sekreteri ile ajansın mali krizini görüştü

15.11.2020 20:55
Ürdün Dışişleri Bakanı, UNRWA Genel Sekreteri ile ajansın mali krizini görüştü, System.String[]

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ajansın mali açığının kapatılması konusunu görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ajansın mali açığının kapatılması konusunu görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi ile Lazzarini başkent Amman'da bir araya geldi.

İkilinin görüşmesinde, yaşanan mali krizin ajansın programlarına ve kurumlarına yansımasını önlemek için uluslararası ortaklarla yürütülen toplantılardan çıkan sonuçlar ele alındı.

Lazzarini görüşmede, UNRWA'nın çalışanlarının maaşlarını ödemek ve mali yükümlülüklerini yerine getirmek için elinden geleni yapacağını vurguladı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, pazartesi yaptığı açıklamada, sağlık görevlileri ve öğretmenler dahil 28 bin kurum çalışanının maaşlarının bir kısmının ödemesini ertelemek zorunda kaldıklarını söylemiş ve ajans çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi için uluslararası topluma 70 milyon dolarlık yardım çağrısı yapmıştı.

BM Genel Kurulu'nca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, halihazırda 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden kısa süre sonra Washington'un UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Amman, Ürdün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün Dışişleri Bakanı, UNRWA Genel Sekreteri ile ajansın mali krizini görüştü - Son Dakika


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