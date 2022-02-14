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Ürdün'e BAE'den soyu tükenmekte olan 20 "Arap oriksi" getirildi - Son Dakika

Ürdün'e BAE'den soyu tükenmekte olan 20 "Arap oriksi" getirildi

14.02.2022 00:49
Ürdün'e BAE'den soyu tükenmekte olan 20 "Arap oriksi" getirildi

Ürdün'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) soyu tükenmekte olan 20 "Arap oriksi" türünden antilop getirildi.

Ürdün'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) soyu tükenmekte olan 20 "Arap oriksi" türünden antilop getirildi.

Ürdün'ün Azrak ilinde Ürdün ve BAE'li ortakların katılımıyla düzenlenen törenle, oriksi antilopları Şumari yaban hayatı koruma alanına alındı.

Ürdün'de faaliyet gösteren Kraliyet Doğayı Koruma Derneği (RSCN) tarafından yapılan açıklamada, "Güzelliği ve beyaz rengiyle büyüleyen bu hayvan, Badiye çölünde dikkati çekmektedir. 1966 yılında kurulan bu dernek, amblem olarak Arap oriksisinin başını seçmiştir." ifadelerine yer verildi.

Şumari yaban hayatı koruma alanında bulunan Arap oriksilerinin 110'a ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, Abu Dabi Çevre Ajansı ile iş birliği içinde yapılan anlaşma çerçevesinde hayvanların korunduğu bildirildi.

Abu Dabi Çevre Ajansı Yaban Hayatı Rezervleri Yönetim Birimi Başkanı Ahmed Abdullah ez-Zahri ise genetik çeşitliliğin sağlanması amacıyla yapılan iş birliği kapsamında ilk etapta 15'i dişi 5'i erkek 20 oriksinin getirildiğini kaydetti.

Ürdün'ün başkenti Amman'ın 110 kilometre doğusunda bulunan 22 kilometrekarelik Şumari yaban hayatı koruma alanı, Arap oriksisinin yanı sıra kuşlardan yırtıcı hayvanlara kadar çok farklı türden nadir hayvanlara ev sahipliği yapıyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dhabi, Ürdün, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'e BAE'den soyu tükenmekte olan 20 'Arap oriksi' getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürdün'e BAE'den soyu tükenmekte olan 20 "Arap oriksi" getirildi - Son Dakika
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