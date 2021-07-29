Ürdün, Fas, Cezayir ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler, Ürdün'de 10 bine, Fas'ta 9 bin 665'e, Cezayir'de 4 bin 161'e, Libya'da ise 3 bin 453'e yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19'dan 21 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1055 yeni vaka tespit edildiği, 661 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son rakamlarla can kaybının 10 bin, vaka sayısının 768 bin 382, iyileşenlerin sayısının da 749 bin 25 olduğu aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 428 yeni vaka tespit edildi, 1766 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 9 bin 665'e, vaka sayısının da 597 bin 876'ya yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 550 bin 882'ye ulaştı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 49 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1927 kişinin enfekte olduğu, 850 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 4 bin 161'e, vaka sayısının 167 bin 131'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının da 112 bin 900 olduğu aktarıldı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 31 kişinin daha vefat ettiği, 3 bin 161 yeni vaka tespit edildiği, 1013 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 453, vaka sayısının da 243 bin 470 olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 188 bin 973'e ulaştığı kaydedildi.