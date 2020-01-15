Ürdün Filistin'e daha fazla elektrik ihraç edecek - Son Dakika
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Ürdün Filistin'e daha fazla elektrik ihraç edecek

6 saat önce

Ürdün'den Filistin'e ihraç edilen elektrik enerjisi miktarının artırılmasına yönelik bir anlaşma imzalandı.

Ürdün Filistin'e daha fazla elektrik ihraç edecek, System.String[]

Ürdün'den Filistin'e ihraç edilen elektrik enerjisi miktarının artırılmasına yönelik bir anlaşma imzalandı.

Ürdün Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün'den Filistin'e ihraç edilen elektrik enerji miktarını 26 megavattan 80 megavata çıkarılmasını öngören anlaşma Ürdün Ulusal Elektrik Şirketi ve Kudüs Elektrik Şirketi yetkilileri tarafından imzalandı.

İmza töreninde Ürdün Enerji Bakanı Hale Zevati ve Filistin Enerji Kurumu Başkanı Zafir Mulhim de hazır bulundu.

Anlaşmaya göre, Ürdün Ulusal Elektrik Şirketi, Filistin tarafına gerekli enerjiyi sağlamak için bir aktarma istasyonu kuracak. Bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan istasyonun masrafları ise Kudüs Elektrik Şirketi tarafından karşılanacak.

Ürdün elektrik şebekesinin 2008'den beri Filistin'e sağladığı 26 megavat elektrik, Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün sınırında yer alan Eriha kentinde tüketiliyor.

Kudüs Elektrik Şirketi'nin İsrail Elektrik Şirketi'ne olan borçları ve elektrik nakil istasyonlarının yükünün artması nedeniyle Filistin topraklarında son 4 aydır her gün saatleri bulan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Filistin, Kudüs, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:04 Kaynak: AA
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