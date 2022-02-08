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Ürdün, Filistin'e elektrik tedarikini yüzde 100 arttıracak - Son Dakika

Ürdün, Filistin'e elektrik tedarikini yüzde 100 arttıracak

08.02.2022 16:38
Ürdün, Filistin'e elektrik tedarikini yüzde 100 arttıracak

Ürdün, 2020'de taraflar arasında imzalanan anlaşma gereğince bu sene içerisinde Filistin'e elektrik ihracatını yüzde 100 arttıracağını duyurdu.

Ürdün, 2020'de taraflar arasında imzalanan anlaşma gereğince bu sene içerisinde Filistin'e elektrik ihracatını yüzde 100 arttıracağını duyurdu.

Ürdün Ulusal Elektrik Şirketinden (NEPCO) yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki mevcut mutabakat muhtırasının, Filistin'e ihtiyaçlarını karşılaması adına ihraç edilen enerji miktarını artırmak için iş birliğini güçlendirmeyi içerdiği belirtildi.

Bu bağlamda Filistin'e tedarik edilen 40 megavat elektrik hacminin 80 megavata çıkarılması amacıyla Ölü Deniz yakınlarındaki Er-Rama Enerji İstasyonu'nun faaliyete geçeceği ve bu adımın enerji alanında iki ülke arasındaki ortak bağlantının ikinci aşamasını oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, Ürdün'den bu sene yaz mevsiminde Filistin'e ihraç edilen elektrik enerjisi miktarının yüzde 100 arttırılacağı kaydedildi.

NEPCO, 2008'de Filistin ile Ürdün arasında başlatılan iş birliği projesi kapsamında, 15 Ocak 2020'de Filistin'e ihraç edilen enerji miktarının arttırılmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma, Ürdün'ün Filistin'e elektrik ihracat hacminin 80 megavata çıkarılmasını kapsıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ından fazlası için İsrail'e bağımlı olan Filistin, geri kalan miktarı Ürdün ve güneş enerjisi projelerinden tedarik ediyor.

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Togo Cumhuriyeti, Filistin, Enerji, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün, Filistin'e elektrik tedarikini yüzde 100 arttıracak - Son Dakika


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