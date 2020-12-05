Ürdün, Filistin ve Fas, Körfez krizinin çözümüne yönelik gelişmeleri memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Ürdün, Filistin ve Fas, Körfez krizinin çözümüne yönelik gelişmeleri memnuniyetle karşıladı

05.12.2020 23:33
Ürdün, Filistin ve Fas, Körfez krizinin çözümüne yönelik gelişmeleri memnuniyetle karşıladı, System.String[]

Filistin, Ürdün ve Fas, Körfez krizinin çözümüne yönelik son günlerde yaşanan olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Filistin, Ürdün ve Fas, Körfez krizinin çözümüne yönelik son günlerde yaşanan olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, yaptığı yazılı açıklamada, krizin çözümüne dair görüşmelerin, Körfez bölgesinde istikrarı pekiştirecek ve dayanışmayı sağlayacak nihai bir anlaşmayla sonuçlanabileceğini kaydetti.

Safedi, eski Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile onun halefi Nevvaf el-Ahmed es-Sabah ve ABD'nin, Körfez krizinin sona ermesi için sarf ettiği çabaları övdü.

Filistin Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da Kuveyt'in, Körfez ülkeleri arasındaki görüş ayrılıklarını sona erdirmek için sarf ettiği çabanın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, Suudi Arabistan ile Katar'ın, Kuveyt'in çabalarına olumlu yanıt vermesi takdir edildi.

Fas Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında, Kuveyt'in, Körfez ülkeleri arasında köprü kurulması yönündeki çalışmalarını ve ABD'nin bu alanda oynadığı rolü takdir etti.

Açıklamada, nihai anlaşmaya varılması ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin yeniden bir araya gelebilmesi temennisinde bulunuldu.

Daha önce de Cezayir, Lübnan, Libya ve Yemen, Körfez bölgesinde ihtilafın çözümüne yönelik son günlerde yaşanan olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Kuveyt, Körfez krizinin çözümü için "verimli görüşmeler" olduğunu duyurmuştu

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde bütün tarafların, Körfez ve Arap dayanışmasını, istikrarı, ülkeleri arasında kalıcı dayanışma arzularını ve halkları için iyi olanı gerçekleştirecek nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmeler gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.

Sabah, Körfez krizini çözmek için gösterilen bu çabalara vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el Cabir es-Sabah'ın öncülük ettiğini, şu anda ise öncülüğün mevcut Emir Şeyh Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından sürdürüldüğünü belirtmişti.

Katar ve Suudi Arabistan Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de hemen ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuveyt'in Körfez krizinin çözümüne yönelik açıklamasının önemli bir adım olduğunu belirterek, "Önceliklerimiz Körfez ve bölge halkının çıkarları ve güvenliği olmuştur ve öyle kalacağını teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da sosyal medya hesabından, "Kardeş Kuveyt'in Körfez krizine ilişkin görüşleri birbirine yaklaştırma çabalarına büyük bir takdirle bakıyoruz. ABD'ye de bu konudaki çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bölgenin iyiliğine ve hayrına sarf edilen bu çabaların başarıyla taçlanmasını umut ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner'in çarşamba günü, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldiği, görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı açıklanmıştı.

Körfez Krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı.

Bu durum Körfez bölgesinde krize yol açarken Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddetmişti.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

Filistin, Körfez, Ürdün, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün, Filistin ve Fas, Körfez krizinin çözümüne yönelik gelişmeleri memnuniyetle karşıladı - Son Dakika


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