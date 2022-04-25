Ürdün, gayrimüslimlerin Mescid-i Aksa'ya giriş yasağını doğru bir adım olarak görüyor - Son Dakika

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in ramazanın son 10 günü gayrimüslimlerin Mescid-i Aksa'ya girişini yasaklamasını doğru bir adım olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile işgal altındaki Kudüs'te sükunetin muhafaza edilmesi için yürütülen çalışmaların ele alındığı ifade edildi.

Safedi görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, tansiyonun daimi olarak düşürülmesinin herkesin önceliği olduğunu, bunun ise İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanların hukuki ve tarihi statüsüne saygı duymasıyla gerçekleşeceğini söyledi.

Bakan Safedi, İsrail'in gayrimüslimlerin Mescid-i Aksa ziyaretlerini yasaklama kararının, hukuki ve tarihi statünün uygulanması yolunda atılmış doğru bir adım olduğunu ve bunun şiddetin sonlanmasına katkı sağlamasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı, görüşmede Suriye krizi ve mültecilere yönelik uluslararası desteğin azalmasının oluşturacağı tehlike ile Ukrayna krizinin uluslararası hukuk temelinde çözüme kavuşturulması konularını da ele aldıklarını kaydetti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ise ülkesiyle Ürdün'ün, güvenlik ve ekonomi dahil çeşitli alanlarda iş birliğine yönelik tam bir vizyona sahip olduklarını aktardı.

Schallenberg, Ürdün'ün, etrafındaki kargaşa ortamından yalıtılmış istikrarlı bir vaha ve güçlü bir ortak olduğunu belirtti.

Avusturyalı Bakan ayrıca, Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile 26 Nisan'da Ramallah'ta görüşeceği bilgisini verdi.

İsrail, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta süren Hamursuz Bayramı'nın ardından ramazanın son 10 günü gayrimüslimlerin Mescid-i Aksa'ya girişini yasaklama kararı almıştı.