Ürdün Genelkurmay Başkanı, Kral 2. Abdullah'ın kardeşinin gözaltına alındığı iddialarını yalanladı - Son Dakika

ABD merkezli Washington Post gazetesinin, Kral Hüseyin'in dördüncü eşi Nur'dan olan oğlu Prens Hamza ile 20 kişinin gözaltına alındığı yönündeki iddialarının ardından, Ürdün Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

GÖZALTI İDDİALARI YALANLANDI

Ürdün haber ajansı PETRA'da yayımlanan açıklamada, Tümgeneral Huneyti, Bin Hüseyin'in gözaltına alındığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenlik ve istikrarının hedef alınmasına sebep olacak hareket ve faaliyetleri bırakmasının istendiğini kaydetti.

Huneyti, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği soruşturma sonucunda eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve bazı kişilerin gözaltına alındığını da ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Huneyti, alınan tüm tedbirlerin kanunlara uygun olduğunu belirtti.

ABD BASINI ESKİ PRENS İLE BİRLİKTE 20 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde, Kral Hüseyin'in dördüncü eşinden olan en büyük oğlu ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Prensin, "darbe girişimi" suçlamasıyla başkent Amman'daki sarayında tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik teşkilatından kişiler olduğu ifade edilmişti.

Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu El-Hüseyin bin Abdullah geçmişti.