Ürdün Genelkurmay Başkanı, vatanın güvenliğini baltalamaya yönelik çabalara karşı koyabileceklerini vurguladı - Son Dakika

Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf Huneyti, silahlı kuvvetler ve emniyet güçlerinin ülkesinin güvenliğine yönelik her türlü tehdit ile mücadele edecek kapasitede olduğunu söyledi.

Ürdün ordusunun internet sitesinde yer alan habere göre, Huneyti Ürdün'ün doğusundaki askeri tatbikatta yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetler ve güvenlik birimleri, yerel ve bölgesel alanda her türlü gelişmeyle çeşitli düzeylerde başa çıkmak ve sınır cephelerine yönelik her türlü tehditle ve zorlukla yüzleşecek imkan ve güce sahiptir." dedi.

Huneyti, "Silahlı kuvvetler ile güvenlik güçleri vatanın güvenliğini baltalamaya, vatandaşlarını terörize etmek ve Krallığın güvenlik ile istikrarını bozmaya yönelik her çabaya, vatana ve Haşimi liderine karşı, ulusal görevine uygun şekilde karşı koyabilir." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de dün yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını aktaran Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi içinde muamelede bulunulacağını kaydetmişti.