- Ürdün halkı, Filistin sınırına koşarak İsrail'i protesto etti - Son Dakika

- Ürdün halkı, Filistin sınırına koşarak İsrail'i protesto etti

AMMAN - Ürdün halkı, Filistin sınırında bir araya gelerek İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İşgalci İsrail, abluka altına aldığı Gazze'ye yönelik saldırılarını sivil ayrımı yapmaksızın hem havadan hem de karadan aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İsrail'in acımasız saldırılarına Müslüman ülke halklarından tepkiler gelmeye devam ediyor. Ürdün halkı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı Filistin sınırına akın etti. Sabah saatlerinden itibaren "Haydi sınıra" çağrısının yapıldığı ülkede protestocuları taşıyan çok sayıda araç yollara döküldü. Kısa sürede sınırda çok kişi bir araya geldi. Filistin ve Ürdün bayrakları açan protestocular, İsrail'in saldırılarını kınayarak Filistinlilere destek mesajı verdi.