Ürdün, Hollanda'nın üçüncü bir ülkenin vatandaşı için radyo yayın lisans talebini reddetti

Ürdün, Hollanda'nın Amman Büyükelçisi Harry Verweij'in Ürdün Enformasyon Bakanı Faysal eş-Şebul'dan üçüncü bir ülkenin vatandaşı için radyo yayın lisans talebini, eylemi "ülkenin iç işlerine müdahale" olarak değerlendirerek reddettiğini duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, Hollanda'nın Amman Büyükelçisi Verweij'in Ürdün Enformasyon Bakanı Faysal eş-Şebul'dan üçüncü bir ülkenin vatandaşı için radyo yayın lisansı talebinde bulunduğu ve bunun da ülkenin içişlerine müdahale anlamına geldiğini açıkladı.

Bakanlık, "Hollanda'nın Amman Büyükelçisinin, Enformasyon Bakanı Şebul tarafından nezaket toplantısında kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamayı reddettiğini teyit ediyor." denildi.

Bakanlıkta bulunan Avrupa Dairesi müdürünün de Hollanda büyükelçisine, bakanlığın, Ürdünlü ve Hollandalı olmayan bir radyo lisansı başvurusunun işlemine müdahale etmesinden şaşkınlığını ilettiği aktarılan açıklamada, "(Radyo istasyonlarının sertifikasyonu) kanun ve yönetmeliklere göre ve mutlak şeffaflıkla ele alınmakta olup, dost bir ülkeyi temsil eden bir büyükelçinin kanun ve yönetmeliklere tabi bir olaya müdahale etmesi anlaşılamaz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Hollanda'nın büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığı ve ülkenin içişlerine müdahalesinin şiddetle protesto edilerek, kınandığı kaydedildi.