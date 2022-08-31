Ürdün: İsrail'in Timna Havalimanı'na uluslararası uçuşlar itirazımız üzerine askıya alındı - Son Dakika
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Ürdün: İsrail'in Timna Havalimanı'na uluslararası uçuşlar itirazımız üzerine askıya alındı

31.08.2022 15:42
Ürdün: İsrail'in Timna Havalimanı'na uluslararası uçuşlar itirazımız üzerine askıya alındı

Ürdün hükümeti, İsrail'deki Timna (Ramon) Havalimanı'ndan dış hat seferlerinin askıya alınmasının, "Ürdün'ün itirazı üzerine" gerçekleştiğini duyurdu.

Ürdün hükümeti, İsrail'deki Timna (Ramon) Havalimanı'ndan dış hat seferlerinin askıya alınmasının, "Ürdün'ün itirazı üzerine" gerçekleştiğini duyurdu.

Ülkenin resmi ajansı PETRA'nın haberinde, Ürdün Ulaştırma Bakanı Vecih Uveys'in Timna Havalimanı'na ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Uveys, Ürdün'ün Timna Havalimanı'na yönelik itirazlarının dikkate alındığını belirtti.

Ürdünlü Bakan, bunun neticesinde havalimanından uluslararası uçuşların durdurulduğunu açıklarken ayrıntı paylaşmadı.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

İsrail'in güneyindeki Eilat şehri yakınlarında bulunan ve 2019'da açılan Timna Havalimanı, Ürdün'ün itirazlarına rağmen faaliyete girmişti.

Havalimanını çevreleyen duvarların Ürdün'ün egemenliğini ihlal ettiğini belirten Ürdünlü yetkililer, Timna Havalimanı'nın Ürdün'ün Akabe şehrinde bulunan Kral Hüseyin Havalimanı'na yakın olmasının uçaklar için güvenlik sorununa yol açabileceğini iddia etmişti.

İsrail Sivil Havacılık Otoritesi, Batı Şeria'daki Filistinlilerin 22 Ağustos'tan itibaren Timna Havalimanı'ndan seyahatlerine izin verileceğini duyururken, 22 Ağustos'ta ise Filistinlilere özel seferleri erteleme kararı alındığını açıklamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de 24 Ağustos'ta Filistinlilerin yurt dışına çıkışının kolaylaştırılması için İsrail'e Kudüs Havaalanı'nı açma çağrısı yapmıştı.

Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, hava yoluyla seyahat etmek için Ürdün'e gidiyor veya özel izinle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı kullanıyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün: İsrail'in Timna Havalimanı'na uluslararası uçuşlar itirazımız üzerine askıya alındı - Son Dakika

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