Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, hava yoluyla seyahat etmek için Ürdün'e gidiyor veya özel izinle Tel Aviv 'deki Ben Gurion Havalimanı'nı kullanıyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ürdün: İsrail'in Timna Havalimanı'na uluslararası uçuşlar itirazımız üzerine askıya alındı - Son Dakika

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