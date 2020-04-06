Ürdün İhvanı'ndan AA'ya güvenilirlik ve profesyonellik övgüsü - Son Dakika

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

İhvan'ın Enformasyon Ofisi tarafından sunulan tebrik mesajında, AA'nın "profesyonelliği ve güvenilirliğine" övgüde bulunuldu.

Teşkilatın tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Bu seçkin basın kuruluşunu 100. yıl dönümü münasebetiyle tebrik ediyoruz. AA, haberleri profesyonel bir şekilde nakletmekteki yüksek güvenilirliği ve doğruluğuyla haber ajansları arasında ilk sıralarda yer alıyor."

Ajansın özellikle İslam dünyasının ve Orta Doğu'nun meselelerine ışık tutma noktasında büyük bir etkiye sahip olduğu kaydedilen mesajda, "Seçkin ekibi aracılığıyla profesyonellik, azim ve sıkı çalışmayla ismini sağlamlaştıran AA'nın varlığından dolayı sizleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.