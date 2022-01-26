Ürdün İhvanı'nın siyasi kolu yerel seçimlere katılmayacağını açıkladı - Son Dakika

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan?) siyasi kanadı olan İslami Çalışma Cephesi Partisi, 22 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlere katılmama kararı aldı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "resmi tarafların olumsuz uygulamaları ve siyasi katılım için uygun ortam oluşturulmasına engel olan siyasi dışlama, kısıtlama ve hedef alma yaklaşımının devam etmesinin" yerel seçimlere katılmama kararında etkili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu uygulamaların "Ürdün halkının vicdanındaki hayal kırıklığını" artırdığı ve "halkın iradesinin bariz bir şekilde manipüle edildiği 2007 ve 2020 seçimlerindeki atmosferi" hatırlattığı kaydedildi.

Söz konusu seçimlerde yaşananların, "sisteme, devlete ve topluma bir yük haline geldiğine ve halktaki gerilimi, devlet kurumlarına yönelik güven kaybını" daha da artırdığına işaret edilen açıklamada, ileride engellerin kaldırılarak siyasi katılıma elverişli bir atmosferin oluşmasının ümit edildiği vurgulandı.

İslami Çalışma Cephesi Partisi, 2020'deki son genel seçimde "Islah İçin Milli Birlik" ittifakı kapsamında Meclise 5 milletvekili göndermişti.