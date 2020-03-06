Ürdün ile Esed rejimi "ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi" görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürdün ile Esed rejimi 'ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi' görüştü - Son Dakika

Ürdün ile Esed rejimi "ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi" görüştü

6 saat önce

Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanı Tarık el-Hamuri, Suriye'nin başkenti Şam'da Esed rejiminin Sanayi Bakanı Muhammed Samir Halil ile "iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi" görüştü.

Ürdün ile Esed rejimi

Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanı Tarık el-Hamuri, Suriye'nin başkenti Şam'da Esed rejiminin Sanayi Bakanı Muhammed Samir Halil ile "iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi" görüştü.

Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamuri, Şam'da Esed rejiminin Sanayi Bakanı Halil ile bir araya geldi.

Görüşmede, Ürdün ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği ve ortak önemi haiz alanlarda bu ilişkileri geliştirmenin yolları ele alındı.

Ürdün ile Suriye arasındaki sınır kapısının 16 ay önce açılmasından bu yana Şam'da ilk kez Ürdünlü yetkililerle resmi bir görüşme gerçekleştirildi.

Ürdün ve Esed rejimi ilişkileri

Suriye'de 2011 yılında başlayan olayların ardından taraflar arasındaki ilişkilerde soğuk rüzgarlar esmeye başlamış, Ürdün 2014'te Esed rejiminin büyükelçisini "istenmeyen adam" ilan etmişti.


Esed rejimi de Ürdün'e yönelik şüpheci tutumundan vazgeçmezken, Ürdün'ü "Suriye'deki terör çetelerini desteklemekle" suçlamıştı.


Taraflar arasında gerilen ilişkilerin, ticari sirkülasyon ve geçişler için can damar olarak addedilen Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın Ekim 2018'de açılmasıyla yeniden iyileşmeye başladığı ancak istenilen seviyeye ulaşmadığı gözlenmişti.

Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Suriye'ye ihracat 2011'de 255,5 milyon dolarken, 2016'da 13,9 milyon dolara düştü. Suriye'den yapılan ithalat da 2011'de 376 milyon dolarken, 2016'da 19,5 milyon dolar oldu.

Ürdün genelinde 1,3 milyon Suriyeli bulunduğu belirtilirken, bunların yarısının mülteci statüsünde, diğer kısmının ise Suriye'deki iç savaştan önce çeşitli sebeplerle Ürdün'e gelen ancak savaş nedeniyle ülkesine dönemeyenler olduğu ifade ediliyor.

Suriye, Ürdün, Şam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan, "Rusya, Esed'i nasıl dizginleyecek?" sorusuna yanıt: Rejim, Rusların talimatına direnmez
İdlib'de şehit olan askerlerimizin künyeleri Şehit Ağacı'na asıldı İdlib halkı ateşkes sebebiyle Türkiye'ye teşekkür etti: Bugün bombardıman yok Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı
18:55 Çok Güzel Hareketler 2'den "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" skeci!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 19:50:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürdün ile Esed rejimi "ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi" görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]