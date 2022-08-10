Ürdün ve Katar'dan sivil havacılık kısıtlamalarını kaldırma kararı - Son Dakika
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Ürdün ve Katar'dan sivil havacılık kısıtlamalarını kaldırma kararı

10.08.2022 23:18
Ürdün ve Katar'dan sivil havacılık kısıtlamalarını kaldırma kararı

Ürdün ile Katar arasında sivil havacılıkta kapasite, sefer sayısı ve uçak tipiyle ilgili kısıtlamaların kaldırılması kararı alındı.

Ürdün ile Katar arasında sivil havacılıkta kapasite, sefer sayısı ve uçak tipiyle ilgili kısıtlamaların kaldırılması kararı alındı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu Konsey Başkanı Heysem Misto ve Katar Genel Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Muhammed Falih el-Haceri başkanlığındaki heyetler, iki ülke arasında doğrudan hava taşımacılığına uygulanan kısıtlamaları görüşmek üzere başkent Amman'da toplantı düzenledi.

Ürdün Kraliyet Hava Yolları ve Katar Hava Yolları temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda, iki ülke arasında sivil havacılıkta kapasite, sefer sayısı ve uçak tipiyle ilgili kısıtlamaların kaldırılması kararı alındı.

Toplantıda ayrıca, iki taraf arasında 14 Mart'ta güncellenen hava hizmetleri anlaşmasının imzalanmasına yönelik prosedürlerin tamamlanması için doğrudan hava taşımacılığının serbestleştirilmesi dahil hava taşımacılığı alanındaki ikili ilişkiler değerlendirildi.

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Kaynak: AA

Katar, Ürdün, Güncel, Son Dakika

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