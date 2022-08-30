Ürdün: Irak'ın istikrarı bölge güvenliğinin temel ayağıdır - Son Dakika
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Ürdün: Irak'ın istikrarı bölge güvenliğinin temel ayağıdır

30.08.2022 16:17
Ürdün: Irak'ın istikrarı bölge güvenliğinin temel ayağıdır

Ürdün, Irak'ın istikrarının bölge güvenliğinin temel ayağını oluşturduğunu belirtti.

Ürdün, Irak'ın istikrarının bölge güvenliğinin temel ayağını oluşturduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ürdün'ün kardeş ülke Irak'ta yaşanan olayları derin endişeyle takip ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Ürdün'ün, "Irak'taki kardeşlerinin, ülkenin güvenliğini, istikrarını, müktesebatını, vatandaşlarının güvenliğini ve çıkarlarını korumak için bu krizi ulusal diyalog yoluyla aşmasını" umduğu ifade edildi.

Ayrıca Ürdün'ün, kardeş Irak ile mutlak dayanışma içinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bölgede güvenlik ve istikrarın temel ayağını oluşturan Irak'ın güvenlik ve istikrarını korumak için sarf ettiği çabayı desteklediği kaydedildi.

Irak'taki olaylar

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçileri, dün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dün ve bu sabahki çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150'nin üzerinde kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eyleme başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Şii siyasi ve dini lider Sadr, yaşananların ardından bugün destekçilerine "eve dönün" çağrısı yapmış, bunun üzerine Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı.

Sadr'ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Sokağa Çıkma Yasağı, Togo Cumhuriyeti, Ürdün, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün: Irak'ın istikrarı bölge güvenliğinin temel ayağıdır - Son Dakika

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