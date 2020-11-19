Ürdün, Irak ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 2 bin 53'e, Irak'ta 11 bin 834'e, Libya'da 1062'ye yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 84 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 470 kişinin enfekte olduğu, 5 bin 384 kişinin hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 2 bin 53'e, vakaların 169 bin 395'e, iyileşenlerin ise 100 bin 280'e çıktığı aktarıldı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 39 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 2 bin 374 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 11 bin 834'e, vakaların 529 bin 226'ya, iyileşenlerin 457 bin 490'a yükseldiği kaydedildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 541 kişinin enfekte olduğu, 666 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece can kaybının 1062'ye, vaka sayısının da 76 bin 6'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 46 bin 793'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.