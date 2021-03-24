Ürdün, Irak ve Mısır arasındaki üçlü koordinasyon toplantısı Amman'da başladı - Son Dakika

Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Irak ve Mısır arasında özellikle ekonomik alanda işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen "üçlü koordinasyon mekanizması" toplantısının başladığı bildirildi.

Ürdün resmi ajansı Petra'da yer alan haberde, Ürdün, Irak ve Mısır bakanlarından oluşan heyetlerin, 2020 Ağustos ayında Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin bir araya geldiği üçlü zirvenin çıktılarının uygulanmasını ele alacağı ifade edildi.

Haberde, toplantılara üç ülkenin Sanayi, Ticaret, Enerji, Petrol, Bayındırlık, Tarım ve Ulaştırma bakanlarının katılacağı belirtildi.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne dün yaptığı açıklamada, Ürdün, Irak ve Mısır'ı bir araya getiren koordinasyon mekanizmasının üç ülke arasındaki ekonomik, ticari ve enerji alanlarındaki entegrasyonu derinleştirmek için kurulduğunu söylemişti.

Üç ülke heyetlerinin toplantıda, uzun süredir gündemde olan ve Irak'ın Basra kentinden başlayıp Ürdün'ün Kızıldeniz kıyısındaki kenti Akabe'den geçerek Mısır'a ulaşması planlanan petrol ve gaz nakli projesini ele alması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca, tarım, gıda güvenliği ve lojistik alanlarında işbirliği yapılması konularının görüşüleceği belirtiliyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, eski Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mart 2019'da, üçlü zirve gerçekleştirmiş ve üç lider, üzerinde fikir birliğine varılan konuların koordinasyonu ve projelerin hayata geçirilebilmesi için atılan adımların takibi hedefiyle belirli aralıklarla bir araya gelmeyi kararlaştırmıştı.