Ürdün, Irak, Yemen ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 70, Irak'ta 49, Yemen'de 14 ve Suudi Arabistan'da 10 kişi yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 70 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 bin 963 yeni vaka kaydedildiği, 4 bin 774 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 57'ye, vaka sayısının 679 bin 138'e, iyileşenlerin sayısının da 621 bin 870'e yükseldiği ifade edildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 49 kişinin daha hayatını kaybettiği, 7 bin 810 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 817 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 14 bin 885'e, vaka sayısının 956 bin 860'a, sağlığına kavuşanların da 837 bin 336'ya çıktığı kaydedildi.

Yemen

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiği, 75 yeni vaka tespit edildiği, 50 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 1097'ye, vaka sayısının da 5 bin 657'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 178 olduğu ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde ise Kovid-19 kaynaklı ne kadar vaka ve can kaybı olduğu bilinmiyor.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 10 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 985 yeni vaka tespit edildiğini, 661 hastanın ise iyileştiğini açıkladı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 791'e, vaka sayısının da 402 bin 142'ye yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 386 bin 102 olduğu bildirildi.

Tunus ve Fas

Tunus parlamentosu sağlık yetkilisi, 6 milletvekilinin ve birçok parlamento çalışanının koronavirüs salgınına yakalandığını açıkladı.

Meclis kliniğinden sorumlu doktor Mahir el-İyadi gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunus meclisinde sağlık durumunun "tehlikeli bir seviyeye" ulaştığını belirterek, vaka sayılarının artabileceğini aktardı.

Öte yandan Fas'ta Kovid-19'un yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında ramazan ayının ilk günlerinde sabah ve yatsı namazlarının camilerde kılınması askıya alındı.

Fas'ta geçtiğimiz günlerde Kovid-19 tedbirlerinin süresini uzatmıştı. Tedbirler akşam 20: 00 ile sabah 06: 00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasını da içeriyor.