Ürdün İran'dan Gözaltındaki Vatandaşlarını Serbest Bırakmasını İstedi

Ürdün
, Basra Körfezi
açıklarında avlandıkları sırada yanlışlıkla İran
kara sularına giren ve İran tarafından gözaltına alınan 3 Ürdünlünün serbest bırakılmasını talep etti.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeyd el-Levzi, İran'ın Amman Büyükelçisi
Mucteba Firdevs ile görüşerek ülkesinin İran'da gözaltına alınan 3 Ürdünlünün derhal serbest bırakılması talebini iletti.
İranlı Büyükelçi ise Ürdünlülerin sağlık durumunun iyi olduğunu, ülkesinin söz konusu 3 kişi hakkındaki hukuki süreci hızlandırmaya ve serbest bırakılmalarını sağlamaya çalıştığını aktardı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, 27 Aralık
2018'de Basra Körfezi açıklarında avlandıkları sırada tekneleriyle birlikte kaybolan 3 Ürdünlü balıkçının İran tarafından gözaltına alındığını açıklamıştı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Katarine, yaptığı yazılı açıklamada, " Tahran
'daki büyükelçiliğimiz, Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) kara sularında diğer Arap ülkelerinden arkadaşlarıyla birlikte balık avladıkları sırada yanlışlıkla İran kara sularına giren üç Ürdünlünün İran'da gözaltında tutulduğunu bildirdi." ifadesini kullanmıştı.