İran'ın, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıların kınandığı açıklamada, Iraklıların güvenlik ve egemenliğinin hedef alınmasına tepki gösterildi.

Kaynak: AA

Ürdün, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ürdün, Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle İran'ı kınadı - Son Dakika

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