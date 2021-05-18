Ürdün: İsrail'de serbest bırakılan vatandaşlarımız sınırı geçenler değil - Son Dakika

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'den gelen iki vatandaşının, sınırı geçerek İsrail'e sızmaya çalışan kişiler olmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından dün gece yapılan açıklamada, İsrail'de sınırı geçerek tutuklanan Ürdünlüler konusunun hala takip edildiği belirtildi.

Tel Aviv'deki Ürdün Büyükelçiliğiyle koordineli çalışıldığı belirtilen açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı Abdulmunim el-Avdat'ın İsrail'den geri getirildiğini söylediği kişilerin sınırı geçerek giden kişiler olmadığına işaret edildi.

Dışişleri Bakanlığı, diğer sızma vakalarına yönelik çıkan haberlerle ilgili olarak yetkili makamlarla takip ve soruşturma yürütüldüğünü doğruladı.

Avdat dün, Filistin'deki gelişmeleri ele aldıkları oturumda yaptığı konuşmada, Filistin halkına destek için düzenlenen gösteriler sırasında sınırın diğer tarafına geçmeleri nedeniyle İsrail tarafından gözaltına alınan 2 vatandaşının serbest bırakıldığını ve ülkeye döndüğünü duyurmuştu.

İsrail medyasında dün çıkan haberlerde, sınırı geçen Ürdünlülerin gözaltına alındığı belirtilerek, bu kişilerin üzerinde bıçak bulunduğu ileri sürülmüştü.

Ürdünlüler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları protesto etmek için Filistin sınırı yakınında eylemler düzenlemişti. Ülkenin diğer kentlerinde de bir haftadır Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.