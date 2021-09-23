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Ürdün, İsrail'den fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını derhal durdurmasını istedi - Son Dakika

Ürdün, İsrail'den fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını derhal durdurmasını istedi

23.09.2021 18:23
Ürdün, İsrail'den fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını derhal durdurmasını istedi, System.String[]

Ürdün, İsrail'den fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını derhal durdurmasını talep etti.

Ürdün, İsrail'den fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını derhal durdurmasını talep etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu el-Ful, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine devam etmesini kınadı.

"Fanatik Yahudilerin baskınları ve davranışları Mescid-i Aksa'daki tarihi ve hukuki statükonun ihlalidir." ifadesini kullanan Ebu el-Ful, İsrail'den fanatik Yahudilerin baskınlarını derhal durdurmasını istedi.

Baskınların, uluslararası hukuka göre Doğu Kudüs'te işgalci güç olarak bulunan İsrail'in yükümlülükleriyle çelişen kabul edilemez bir uygulamayı temsil ettiğini belirten Ebu el-Ful, Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük arazisinin tamamının Müslümanlara ait olduğuna dikkati çekti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 564 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtilmişti.

İsrail polisinin korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedilmişti.

Mescid-i Aksa'da bulunan 5 Filistinli gözaltına alındı

Açıklamada, fanatik Yahudilerin baskınları sırasında Mescid-i Aksa'da bulunan 4'ü kadın 5 Filistinlinin de gözaltına alındığı ifade edilmişti.

İbrani takvimine göre 20 Eylül'de başlayan ve 27 Eylül'de sona erecek olan Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Dün de 724 fanatik Yahudi, sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlularına girmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

İsrail, Mescit, Ürdün, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün, İsrail'den fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını derhal durdurmasını istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürdün, İsrail'den fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını derhal durdurmasını istedi - Son Dakika
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