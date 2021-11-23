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Ürdün, İsrail'den yıllık 200 milyon metreküp suya almayı hedefliyor - Son Dakika

Ürdün, İsrail'den yıllık 200 milyon metreküp suya almayı hedefliyor

23.11.2021 12:47
Ürdün, İsrail'den yıllık 200 milyon metreküp suya almayı hedefliyor

Ürdün'ün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail'le enerji ve su alanında imzalanan "niyet beyanı" sayesinde yıllık 200 milyon metreküp su elde edebileceği bildirildi.

Ürdün'ün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail'le enerji ve su alanında imzalanan "niyet beyanı" sayesinde yıllık 200 milyon metreküp su elde edebileceği bildirildi.

Ürdün Su Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BAE ve İsrail'le imzalanan "niyet beyanı"nın 2022 yılı boyunca sürecek fizibilite çalışmaları anlamına geldiği, bunun bir teknik veya hukuksal anlaşma anlamına gelmediği belirtildi.

Üç ülke arasındaki niyet beyanı sayesinde Ürdün'ün yıllık 200 milyon metreküp suya kavuşabileceğine dikkat çekilen açıklamada, Ürdün'ün yıllık olarak bahsi geçen su miktarına ulaşmaması halinde imzalanan niyet beyanının yürürlüğe girmeyeceğine vurgu yapıldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Su Bakanlığı Sözcüsü Ömer Selame, Ürdün'ün gelecekte su kaynaklarına yönelik artacak ihtiyaçları doğrultusunda bu projenin ortaya çıktığına işaret etti.

Ürdün, BAE ve İsrail, enerji ve su alanında ortak bir projenin fizibilite çalışmaları için dün Dubai'de "niyet beyanı" imzalamıştı.

Ürdün devlet televizyonu internet sitesinde 12 Ekim 2021'de yayımlanan haberde, ülkenin, İsrail ile 1994'te imzaladığı Vadi Arabe Anlaşması'nda yer alan miktara ek olarak, 50 milyon metreküp su alımını öngören anlaşma yaptığı aktarılmıştı.

Ürdün, küresel su endeksine göre dünyanın su konusunda en fakir ikinci ülkesi olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Birleşik Arap Emirlikleri, Enerji, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün, İsrail'den yıllık 200 milyon metreküp suya almayı hedefliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürdün, İsrail'den yıllık 200 milyon metreküp suya almayı hedefliyor - Son Dakika
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