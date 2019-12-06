Son Dakika Haberleri: Ürdün İsrail hapishanesinde şehit olan Filistinlinin naaşını teslim aldı
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Ürdün İsrail hapishanesinde şehit olan Filistinlinin naaşını teslim aldı

6 saat önce

Ürdün, 26 Kasım'da İsrail hapishanesinde şehit olan Filistinli Sami Ebu Diyak'ın (37) naaşını teslim aldığını duyurdu.

Ürdün İsrail hapishanesinde şehit olan Filistinlinin naaşını teslim aldı, System.String[]

Ürdün, 26 Kasım'da İsrail hapishanesinde şehit olan Filistinli Sami Ebu Diyak'ın (37) naaşını teslim aldığını duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, "Sami Ebu Diyak'ın naaşı ailesinin isteği üzerine perşembe akşamı defnedilmek üzere Ürdün'e getirildi." ifadelerini kullandı.

Fayiz açıklamasında, dışişleri bakanlığının konuyu titizlikle takip ettiğini ve teslim işleminin gerçekleştirildiğini aktardı.

Kanser hastası olan ve Remle Cezaevi Hastanesi'nde 26 Kasım'da şehit düşen Ebu Diyak, 2002 yılında İsrail tarafından tutuklanmış, 3 kez müebbet ve 30 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ebu Diyak'ın, 2015'te İsrail'deki Suruka Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası tıbbi ihmale maruz bırakıldığı belirtiliyor.

İsrail, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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