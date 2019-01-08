Son Dakika Haberleri: Ürdün, İsrail'in Aksa İhlallerini Kınadı

Ürdün, İsrail'in Aksa İhlallerini Kınadı

19 dakika önce

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Kıtarne, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan ihlallerini kınayarak bunun Müslümanlara yönelik bir provokasyon olduğunu bildirdi.

Ürdün, İsrail'in Aksa İhlallerini Kınadı, System.String[]
Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Kıtarne, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan ihlallerini kınayarak bunun Müslümanlara yönelik bir provokasyon olduğunu bildirdi.

Sözcü Macid el-Kıtarne, İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in beraberindeki fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlallerinin dünyadaki Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyon olduğunu kaydetti.

İsrail hükümetini Mescid-i Aksa'nın selametinden sorumlu tutan Kıtarne, İsrail'in kışkırtmalarını derhal durdurmasını talep etti.

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki 104 fanatik Yahudi, dün sabah saatlerinde İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonraki vakitlerde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:01 Kaynak: AA

Ürdün, İsrail, Aksa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi Bakanlık Duyurdu! Bunları Yapanın 700 Lirası Cebinde Kalacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli Kıyma Görüntüleri Üzerine Harekete Geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajı: Terörü Bitirmeye Kararlıyız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 04:20:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ürdün, İsrail'in Aksa İhlallerini Kınadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]