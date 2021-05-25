Ürdün, İsrail'in Amman Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika

Ürdün, 2 vatandaşının gözaltına alınması ve onlara kötü muamelede bulunulmasını protesto etmek amacıyla bir nota vermek için İsrail'in Amman Büyükelçisi Amir Weissbrod'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün- Filistin sınırında İsrail güçlerince gözaltına alınan 2 Ürdün vatandaşının kötü muamele gördükleri iddiasıyla ilgili yapılan girişimlere ilişkin bilgi verdi.

Fayiz, konuyla ilgili olarak Büyükelçi Weissbrod'un bakanlığa çağrıldığını ve konuyu protesto etmek için nota verildiğini bildirdi.

Fayiz, Ürdün'ün Tel Aviv Büyükelçiliğinin, uluslararası yasalara uygun bir şekilde en kısa zamanda gözaltına alınan Halife el-Anuz ile Musad ed-Dacce adlı kişileri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi alması ve gerekli yardımı sunmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Söz konusu kişilerin emniyet ve güvenliğinden İsrail'in sorumlu olduğunu ifade eden Fayiz, Weissbrod'dan 2 Ürdünlüyü acilen bırakması konusundaki notayı ülkesine ulaştırmasının istendiğini belirtti.

Bakanlığın 2 vatandaşa gerekli insani ve yasal desteği vermek için Tel Aviv Büyükelçiliğiyle koordinasyon yapacağını kaydeden Fayiz, Büyükelçiliğin de söz konusu kişilerle görüşen avukat ile sürekli iletişim halinde olduğunu aktardı.

Fayiz, Büyükelçiye ayrıca, Ürdün'ün İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yaptığı ihlaller ve kışkırtmaların yanı sıra Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne ve Aksa'da namaz kılanlara yönelik baskılarını reddettiğinin ve derhal durdurulması istendiğinin iletildiğini vurguladı.

Sözcü Fayiz, Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine dokunulmasını da reddettiklerini büyükelçiye ilettiklerini aktardı.

Hayfa'daki İsrail Sulh Ceza Mahkemesi, 20 Mayıs'ta, Ürdün-Filistin sınırından sızmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Halife el-Anuz ve Musab ed-Dacce isimli 2 Ürdünlünün gözaltı süresini uzatmıştı.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.